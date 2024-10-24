Vice capitano San Gallo: “La Fiorentina non è una grande squadra. Ha battuto la Puskas solo ai rigori”

Vogliamo giocarcela con tutti, seguivo la Fiorentina quando c'era il mio amico Cabral

Jordi Quintillà, 31 anni domani, è il vice capitano del San Gallo e questa sera sfiderà la Fiorentina di Raffaele Palladino. Spagnolo, un passato al Barcellona e pochi peli sulla lingua, ha parlato così a La Gazzetta dello Sport: "La Fiorentina non è una grande squadra. L'Inter lo è. Certo, loro contro di noi sono favoriti ma non dimentichiamo che hanno battuto il Puskas solo ai rigori e hanno preso tre gol. Vogliamo giocarcela con tutti. Io seguivo la Fiorentina quando c'era Cabral, mio compagno al Basilea. Ma mi piace l'Inter".

Non sembra esserci molta simpatia con i Viola. Ma almeno, qualche consiglio sulla propria squadra lo dà: "Maassen gioca con un pressing alto e con un 4-4-2 volto all'attacco. La Fiorentina dovrà fare attenzione al portiere Zigi e al difensore centrale Ambrosius. Senza dimenticare la punta Geubbels. Sono tutti molto forti".

"Io al Barcellona ho giocato con Messi e Xavi. Busquets è il mio maestro. Qui sto bene e anche la mia famiglia si trova alla grande. Il calcio svizzero è una vetrina per i giovani talenti. Noi siamo giovani e inesperti, dobbiamo lottare e divertirci".

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