Palladino: "Ikone deve dribblare come fa in allenamento, altrimenti mi arrabbio"

Il francese, eterno incompiuto, dimostra in allenamento di avere un passo diverso. Palladino si aspetta il salto di qualità in partita

Alla vigilia della sfida con gli svizzeri del San Gallo, il tecnico viola Raffaele Palladino ha presentato in conferenza stampa la gara soffermandosi anche su ciò che si aspetta dai giocatori meno in vista in questo avvio di stagione e che domani sera potrebbero avere la loro occasione:

"Il contesto di squadra aiuta il singolo e in questo momento stiamo girando bene. L'importante è sempre l'atteggiamento. E se per esempio Ikone non dribbla, mi arrabbio io. Lui come Colpani, Sottil, Bove quando gioca da ala deve fare come negli allenamenti. Non so se scenderà in campo, decido domani, ma tutti sanno perfettamente cosa devono fare"

Juric alza la voce: “La Roma non ha la mentalità vincente, deve cambiare registro. Non accetto più scuse”

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