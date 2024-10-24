La Fiorentina soffre poi cala il poker, finisce 4-2 contro il San Gallo. Doppietta per Ikoné

Nel primo tempo Fiorentina appannata, poi nel secondo la svolta

La Fiorentina di Raffaele Palladino oggi alle ore 18:45 affronta in Svizzera il San Gallo, uno dei club più antichi al mondo. Gigliati che puntano al quarto successo consecutivo (tra Serie A e coppe).

PRIMO TEMPO- A battere il calcio d'inizio è la Fiorentina con Bove. Il San Gallo parte subito forte e mette in difficoltà la Fiorentina che non riesce a ragionare. Al 4' il primo squillo è dei padroni di casa con Mambimbi, palla di poco alta sopra la traversa. Al 6' conclusione telefonata di Sottil. Al 12' gioco interrotto per il lancio di fumogeni in campo da parte dei tifosi viola. Al 19' ottimo cross dentro di Biraghi, Kouamé spreca una buona occasione per i gigliati. Al 22’ Bove ruba palla e mette dentro al centro per Kouamé che segna ma in posizione di fuorigioco. Al 23’ Quarta sbaglia spedendo la palla al centro per Richardson che viene anticipato, Mambimbi con un tiro deviato dallo stesso Quarta trova il gol dell’1-0 per il San Gallo. Al 31' brutto pallone perso da Adli, Mambimbi tenta il tiro da fuori area, Terracciano si allunga e sventa il pericolo. Al 40’ Biraghi crossa dentro per Quarta che colpisce di testa, il portiere del San Gallo papera un po’ non bloccando il pallone e rischia. Al 41’ Richardson va alla conclusione, tiro troppo centrale. Al 46’ Ikoné prova il tiro che viene deviato. Al 49’ ammonito Stanic per la trattenuta su Sottil che si era lanciato in profondità. Al 51’ ammonito Kouamé per il fallo in ritardo, giallo anche per Mambimbi.

SECONDO TEMPO- Il primo cambio nella Fiorentina è quello di Comuzzo per Moreno che esce per un problema fisico. Fiorentina che inizia con un atteggiamento diverso rispetto al primo tempo, molto più agguerrita. Al 47’ tiro a giro di Sottil, si salva il portiere del San Gallo in spaccata. Al 49’ Sottil calcia con il mancino, il portiere dei padroni di casa spedisce la palla in angolo. Al 50’ la Fiorentina acciuffa il pareggio con un ottimo colpo di testa di Quarta. Al 52’ ottima trama della Fiorentina, Bove mette dentro al centro per Biraghi che arriva da dietro e va alla conclusione, troppo centrale. Al 53’ Csoboth tenta il tiro dalla distanza. Al 54’ la Fiorentina la ribalta! Al 54’ Kouame fa da sponda per Bove che allarga sulla destra per Ikoné, il francese calcia sul palo lungo e firma il 2-1. Al 57’ Fiorentina ancora una volta pericolosa. Al 59’ Mambimbi per un soffio non arriva sul pallone ad un passo da Terracciano. Al 60’ bella giocata personale di Sottil che poi va alla conclusione spallata. Al 61’ giallo per Sottil. Al 62’ il San Gallo fa 2-2. Gortler con un colpo di testa sul secondo palo firma il pareggio. Al 63’ fuori Bove ed Adli, dentro Cataldi e Beltran. Al 69’ Sottil salta due uomini e mette palla per Kouamé, l’ivoriano allarga per Ikoné che mette la firma sulla sua doppietta personale, 3-2 Fiorentina. Al 70’ ammonito Cataldi. Al 77’ Sottil mette al centro per Beltran che prova a piazzarla, para il portiere ospite. Poco dopo chance sui piedi di Kouamé. All’83’ fuori Biraghi, al suo posto Gosens. All’85’ fuori Sottil, dentro Parisi. All’86’ ammonito Witzig. All’87’ ottima ripartenza per la Fiorentina che spreca la chance di chiudere i conti. Maxi recupero per San Gallo-Fiorentina, 9 minuti di recupero. Al 93’ la Fiorentina cala il poker, Ikoné dentro per Kouamé che colpisce il palo, pronto per il tap-in Gosens. Al 94’ Parisi ruba palla e va al tiro, salva il portiere del San Gallo, sul tap-in sbaglia Ikoné divorandosi la tripletta.