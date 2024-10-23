Fiorentina, in Svizzera ampio turnover in vista della Roma. Si rivedono Biraghi, Quarta e Ikone
In Conference Palladino offrirà una chance ai giocatori che ultimamente si sono visti meno. Anche Kayode e Terracciano nell'undici iniziale
La Fiorentina domani va in Svizzera, in casa del San Gallo, per la seconda giornata della Conference League.
In casa San Gallo, almeno un paio di dubbi per il tecnico Maaßen, che dopo il 2-6 con il Cercle Brugge dovrà necessariamente conquistare punti. Da valutare le condizioni di Okoroji e Akolo. Possibile 4-3-1-2 per gli elvetici.
In casa Fiorentina, ampio turnover anche con prospettiva scontro diretto con la Roma in campionato. Tra i pali si rivede Terracciano, spazio anche a Kayode, Ikone e Sottil. Dei titolari possibile tour de force per Adli che però è in un buon momento.
Queste le probabili formazioni:
SAN GALLO (4-3-1-2): Ati Zigi; Faber, Vallci, Stanic, Yannick; Görtler, Quintillà, Stevanovic; Toma; Mambimbi, Geubbels. All. Maaßen
FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Martínez Quarta, Moreno, Biraghi; Richardson, Adli; Ikoné, Beltrán, Sottil; Kouame. All. Palladino
Lo riporta alfredopedulla.com
Palladino: “Ikone deve dribblare come fa in allenamento, altrimenti mi arrabbio”
https://www.labaroviola.com/palladino-ikone-deve-dribblare-come-fa-in-allenamento-altrimenti-mi-arrabbio/273751/