Kuzmanovic: "La Fiorentina non prenderà sul serio il San Gallo, schiererà le riserve in vista della Roma"

In un intervista sul portale blick l'ex giocatore della Fiorentina Kuzmanovic ha parlato del match in programma stasera tra San Gallo e Fiorentina valevole per la seconda giornata della fase a campion...

In un intervista sul portale blick l'ex giocatore della Fiorentina Kuzmanovic ha parlato del match in programma stasera tra San Gallo e Fiorentina valevole per la seconda giornata della fase a campionato della Conference League, queste le sue parole:

"Può sembrare arrogante ma la Fiorentina non prenderà sul serio in San Gallo, soprattutto dopo che ha perso contro una squadra mediocre come il Cercle Brugge. La Fiorentina schiererà una squadra B perché Domenica c'è un importante sfida di campionato contro la Roma, per il San Gallo una vittoria sarebbe sensazionale, un pareggio sarebbe una sorpresa. So che al Kybunpark ci saranno 19.000 spettatori ma non è un problema per gli Italiani giocare in un ambiente caldo, si divertiranno molto"

TOTTI SUL RITORNO IN CAMPO

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