Totti sul ritorno in campo: "Dipende dallo sponsor, certo che scherzo ma alla fine la pazzia potrei farla"

Continua a far discutere Francesco Totti con le sue solite frasi sibilline che lasciano nel dubbio i tanti che leggono e ascoltano. Come riportato dal Corriere dello Sport, ieri l'ex numero 10 giallor...

Continua a far discutere Francesco Totti con le sue solite frasi sibilline che lasciano nel dubbio i tanti che leggono e ascoltano. Come riportato dal Corriere dello Sport, ieri l'ex numero 10 giallorosso è stato in centro e, dal palco allestito all'Ara Pacis, ha rincarato la dose insieme a Bernardo Corradi e Luigi Di Biagio, parlando delle tante interviste da rilasciare prima, durante e dopo le gare: "Quando c'è la partita noi pensiamo solo a quella. Noi calciatori siamo strani eh". Corradi lo ha corretto: "Vuoi dire ex calciatori". Risate tra i presenti e replica del Pupone: "Ah sì, ex".

L'evento è proseguito e Totti si è reso protagonista di un'altra battuta insieme a Corradi, che gli ha rivolto questa frase: "Adesso devi andare via per fare una sessione di allenamento". Immediata la replica dell'ex numero 10: "Mi sono già allenato stamattina". Corradi ha continuato a stuzzicarlo: "Sì, a padel".

E allora Totti ha risposto alla domanda che tutti gli pongono in questi giorni: "Torno? Dipende dallo sponsor - ha detto sorridendo -. Certo che scherzo, ma chissà, alla fine la pazzia potrei anche farla". Adesso ogni parola di Totti fa impazzire i tifosi perché l'amore dei romani e dei romanisti per la leggenda giallorossa non è mai finito. Lo riporta Tuttomercatoweb

FIGURACCIA IBRAHIMOVIC

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