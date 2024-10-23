Il mister del San Gallo Maassen: "Proveremo a colpire i punti deboli della Fiorentina. Due finali in due anni non si giocano per caso"

Sicuramente i giocatori saranno più concentrati, visto anche l'ambiente che ci sarà sugli spalti

Questa mattina ha parlato in conferenza stampa il mister del San Gallo Enrico Maassen, storico club elvetico, che ritrova la partecipazione ad una competizione europea dopo ben dodici anni. I biancoverdi saranno i prossimi avversari della Fiorentina in Conference League e quindi abbiamo ascoltato le parole del mister tedesco, che si prepara alla sfida con i viola caricando l'ambiente rosso crociato:

Che avversario pensa di trovare?: "La Fiorentina è una squadra forte, che ha giocato due finali di Conference negli ultimi due anni e sembra aver metabolizzato i meccanismi tattici del nuovo allenatore. La viola non la dobbiamo sottovalutare, sia perchè giochiamo in casa, sia perchè è un orgoglio far parte di questa competizione internazionale, cercheremo di fare del nostro meglio per vincere".

Come vi siete preparati per questa partita?: "Ci siamo concentrati sui punti deboli e sui punti di forza della Fiorentina. Sicuramente gli aspetti più importanti sono la qualità nel possesso palla e il pressing alto che adottano in fase di non possesso per andare a rubare il pallone alto per poi rendersi pericolosi. Abbiamo visto che i gigliati giocano molto in profondità, sia in difesa che in attacco e risultano molto preparati nell'uno contro uno".

Avete cercato di migliorare a livello difensivo dopo quello che è successo domenica scorsa contro il Basilea?: "Certo, abbiamo parlato degli aspetti difensivi e di come migliorare queste situazioni che risultano fondamentali, soprattutto quando vai a giocare partite con squadre più attrezzate e d'esperienza. Sicuramente i giocatori saranno più concentrati, visto anche l'ambiente che ci sarà sugli spalti. Dobbiamo anche migliorare sotto l'aspetto del possesso palla e della finalizzazione davanti porta".

La Fiorentina avrà tante assenze importanti. Secondo lei questa è una chiave per fare un risultato positivo?: "Sappiamo che la Fiorentina ha diversi giocatori assenti. Saranno imprevedibili, e noi vogliamo rispondere con altrettanta imprevedibilità".

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