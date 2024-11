Hummels punge ancora la Roma. Dubbioso mentre aspetta notizie sull’allenatore: “Io negli ultimi 3 giorni”

L’inizio di stagione di Mats Hummels come nuovo giocatore della Roma non è andato come ci si aspettava. Il campione tedesco in maglia giallorossa ha giocato solo il finale di gara contro la Fiorentina (mettendo a referto un autogol) con l’ormai ex allenatore Ivan Juric che preferiva schierare Cristante come difensore centrale al posto di farlo giocare. Il difensore non ha mai preso benissimo le decisioni tecniche e si è reso spesso protagonista di frecciatine sui social rivolte proprio al suo club. Pochi minuti fa Hummels l’ha fatto ancora: una foto sul proprio profilo Instagram intento a guardare il cellulare, con una faccia piuttosto dubbiosa, accompagnata da queste parole “Io nelle ultime 72 ore”. Facile pensare che Hummels faccia riferimento alla situazione complicata della Roma che fino a pochi minuti fa (in arrivo Claudio Ranieri sulla panchina giallorossa) non aveva ancora trovato l’accordo per un nuovo tecnico.

CLAUDIO RANIERI RITORNA SULLA PANCHINA DELLA ROMA