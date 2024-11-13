La Roma sceglie Ranieri per svoltare una stagione disastrosa. Accordo trovato con i Friedkin

Secondo quanto riportato dall'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, la Roma ha trovato l'accordo per il ritorno sulla panchina dei giallorossi di Claudio Ranieri. Poche ore fa l'incontro a Lond...

Secondo quanto riportato dall'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, la Roma ha trovato l'accordo per il ritorno sulla panchina dei giallorossi di Claudio Ranieri. Poche ore fa l'incontro a Londra tra i Friedkin e l'allenatore romano ha portato alla fumata bianca e sarà quindi Ranieri a prendere il posto di Juric con l'obiettivo di riuscire a risolvere i problemi della Roma in un inizio di stagione a dir poco disastroso.

L'ATTACCANTE CLASSE 2003 E' ENTRATO IN ORBITA FIORENTINA

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