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La Roma sceglie Ranieri per svoltare una stagione disastrosa. Accordo trovato con i Friedkin

Secondo quanto riportato dall'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, la Roma ha trovato l'accordo per il ritorno sulla panchina dei giallorossi di Claudio Ranieri. Poche ore fa l'incontro a Lond...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 novembre 2024 17:47
La Roma sceglie Ranieri per svoltare una stagione disastrosa. Accordo trovato con i Friedkin - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 02.10.2023, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 02.10.2023, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Secondo quanto riportato dall'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, la Roma ha trovato l'accordo per il ritorno sulla panchina dei giallorossi di Claudio Ranieri. Poche ore fa l'incontro a Londra tra i Friedkin e l'allenatore romano ha portato alla fumata bianca e sarà quindi Ranieri a prendere il posto di Juric con l'obiettivo di riuscire a risolvere i problemi della Roma in un inizio di stagione a dir poco disastroso.

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