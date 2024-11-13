Da Cesena, Fiorentina in vantaggio su Napoli ed Atalanta per Shpendi. A gennaio non parte

“Indossare la maglia del Cesena è un motivo di orgoglio e di appartenenza verso questa città. Ogni volta che indosso questa casacca sento di dover dare tutto per questa città e per questi tifosi”. Le...

“Indossare la maglia del Cesena è un motivo di orgoglio e di appartenenza verso questa città. Ogni volta che indosso questa casacca sento di dover dare tutto per questa città e per questi tifosi”. Le parole d’amore nei confronti di piazza e società ribadite ieri dal centravanti Cristian Shpendi non sembrano poter evitare quello che è ormai chiaro a tutti: ovvero l’addio a fine stagione del giovane attaccante italo-albanese che potrebbe essere evitato solo da una clamorosa promozione in Serie A dei romagnoli.

Come riporta Tuttocesena.com sul classe 2003, capocannoniere di Serie B con otto reti in 12 presenze e un totale di 10 in 15 presenze considerando anche la Coppa Italia, ci sono già da tempo quattro club importanti di Serie A come Napoli, Atalanta, Torino e Fiorentina, con quest’ultimo attualmente in pole position, che avrebbero messo nel mirino anche il gemello Stiven attualmente in forza alla Carrarese. Ma non solo: Cagliari, Como e Lecce starebbero pensando al suo profilo per gennaio anche se al momento è impossibile che il club bianconero si privi di una delle sue stelle a metà stagione visto anche l’attuale quarto posto in classifica.

In casa Cesena si augurano che Shpendi possa continuare su questo ritmo perché, come sottolinea il portale romagnolo, se l’attaccante dovesse segnare altri dieci gol da qui a fine stagione in estate la sua valutazione potrebbe superare oltre i 10 milioni di euro facendo la fortuna delle casse societarie. Lo riporta TMW.

LE PAROLE DEL GIOVANE TERZINO DELLA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/kayode-fiorentina-possiamo-restare-in-alto-fino-alla-fine-conference-piu-difficile-squadre-sconosciute/276835/