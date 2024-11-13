Kayode: "Fiorentina? Possiamo restare in alto fino alla fine. Conference più difficile, squadre sconosciute"

Direttamente dal ritiro della Nazionale U21, Michael Kayode ha così parlato in conferenza stampa: "Questo inizio di stagione con la Fiorentina è partito con il piede giusto, siamo secondi in classific...

Direttamente dal ritiro della Nazionale U21, Michael Kayode ha così parlato in conferenza stampa: "Questo inizio di stagione con la Fiorentina è partito con il piede giusto, siamo secondi in classifica e penso che possiamo restare in alto fino alla fine. Nella difesa a quattro mi trovo benissimo, posso adattarmi sia a destra che a sinistra. In Nazionale l'importante è essere pronti per ogni impegno”.

Sul gol vittoria all'Europeo: “L'emozione del gol decisivo all'Europeo è stata tantissima, il mister Bollini mi aveva chiesto di fare l'esterno alto e io mi ero messo a disposizione. Anche quando gioco da terzino o da quinto mi capita spesso di salire sulla fascia. Con la Fiorentina, in Conference League, incontriamo squadre sconosciute, quindi è più difficile rispetto a quelle italiane che conosciamo meglio”.

Infine: “Allenandomi con Dodo cerco spesso di prendere informazioni sul modo in cui svolge il proprio ruolo, in Nazionale maggiore ho guardato tanto Di Lorenzo e Cambiaso”.

CATALDI: “QUANDO VEDEVO KEAN PENSAVO CHE FOSSE UNA BESTIA. SECONDO ME PUÒ FARE ANCORA DI PIÙ”

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