Cataldi: "Quando vedevo Kean pensavo che fosse una bestia. Secondo me può fare ancora di più"

Il centrocampista viola Cataldi ha parlato a Radio Bruno, soffermandosi sul momento positivo della squadra e spendendo belle parole su Kean

Il centrocampista della Fiorentina Danilo Cataldi ha rilasciato un'intervista in esclusiva a Radio Bruno, che ha mandato in onda uno spezzone nel corso del Pentasport. Queste le parole del giocatore ex Lazio:

Sull’impatto con la Fiorentina: “Ho avuto un impatto positivo con la squadra, il gruppo e la città, che è bellissima, per questo è stato facile. In generale, direi impatto positivo con tutto il mondo fiorentino. Il mio ingresso in campo è stato abbastanza rapido, adesso piano piano ci si conosce meglio e le cose stanno andando bene.”

Sulla partita con la Lazio: “Nell’intervallo con Lazio non è successo niente di straordinario, era un momento di evidente difficoltà per noi e magari sono quei momenti che ti cambiano il periodo. Quella vittoria è stata importante, non è arrivata pulita, è arrivata quasi di rabbia, cercando di non andare sotto 2-0 e poi si è trovato l’episodio. Il secondo tempo è stato molto combattuto, giocato alla pari prima di un altro episodio a nostro favore. Quella è stata una piccola scintilla che ha portato a un periodo positivo.”

Sulla doppietta con il Lecce: “Momento bello, prima doppietta per me quindi sicuramente una cosa positiva. Raramente do peso all’individualità e ai gol, per il ruolo che ricopro ci sto meno dietro. In genere cerco di tapparmi un po’ le orecchie, non so se mi sono mai sentito sottovalutato, io cerco di dare mano e sono contento se la squadra vince e gioca bene, faccio poco caso a quello che viene scritto o detto su di me.”

Su Kean: “Ho sempre definito Moise un attaccante fortissimo, lo vedevo giocare e dicevo “Cavolo è una bestia, è un attaccante incredibile". Lui ha esordito quando era molto giovane in una piazza che pretende tanto, ma io l’ho sempre visto veramente molto forte, adesso sta dimostrando quello che vale e sono contento per questo. Secondo me può fare ancora di più, ha bisogno di fiducia e di sentirsi importante come in questa piazza.”

MULTA PER GUDMUNDSSON

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