Multa da 2.500 euro a Gudmundsson e alla Fiorentina per la storia Instagram contro la Sampdoria

A seguito di accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti (ex art. 126 CGS), il calciatore della Fiorentina Albert Gudmundsson è stato sanzionato con un’ammenda di 2.500 euro. A titolo di responsab...

A seguito di accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti (ex art. 126 CGS), il calciatore della Fiorentina Albert Gudmundsson è stato sanzionato con un’ammenda di 2.500 euro. A titolo di responsabilità oggettiva anche la Fiorentina è stata sanzionata con un'ammenda dello stesso importo.

A carico del calciatore era stato aperto un procedimento “per avere lo stesso, a mezzo di ‘post’ pubblicato tra il 24 e il 25 settembre 2024 sul proprio profilo del social network ‘Instagram’ (con 107.000 follower), rivolto frasi offensive e ingiuriose nei confronti della società U.C. Sampdoria”. A riportarlo è calciomercato.com

L'AGENTE DI BIRAGHI

https://www.labaroviola.com/giuffredi-momento-no-per-biraghi-alla-fiorentina-se-a-gennaio-dovremo-fare-delle-scelte-l-valuteremo/276671/