Giuffredi: “Momento no per Biraghi alla Fiorentina, se a Gennaio dovremo fare delle scelte le valuteremo”

Mario Giuffredi agente di Parisi, Ranieri e capitan Biraghi ha parlato a tuttomercatoweb del momento che stanno vivendo i suoi 3 assistiti in casa Fiorentina, ed ha aperto ad una possibile cessione di...

A cura di Redazione Labaroviola 12 novembre 2024 11:45

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