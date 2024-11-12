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Giuffredi: “Momento no per Biraghi alla Fiorentina, se a Gennaio dovremo fare delle scelte le valuteremo”

Mario Giuffredi agente di Parisi, Ranieri e capitan Biraghi ha parlato a tuttomercatoweb del momento che stanno vivendo i suoi 3 assistiti in casa Fiorentina, ed ha aperto ad una possibile cessione di...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 novembre 2024 11:45
Giuffredi: “Momento no per Biraghi alla Fiorentina, se a Gennaio dovremo fare delle scelte le valuteremo” -
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Mario Giuffredi agente di Parisi, Ranieri e capitan Biraghi ha parlato a tuttomercatoweb del momento che stanno vivendo i suoi 3 assistiti in casa Fiorentina, ed ha aperto ad una possibile cessione di Parisi e Biraghi nel mercato di Gennaio, queste le sue parole:

“Ranieri meriterebbe considerazione da parte di Spalletti. Parisi e Biraghi vivono un momento no ma non possono far altro che fare i professionisti. Poi se a gennaio dovremo fare delle scelte diverse le valuteremo”.

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