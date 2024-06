Pruzzo: “Milik e Hummels per fare una grande Fiorentina, gli altri nomi che escono non sono di livello”

Ai microfoni di Lady Radio è stato intervistato l’ex attaccante viola Roberto Pruzzo che ha parlato in generale del mercato della Fiorentina: “Spero che la Fiorentina non voglia prendere nessuno di questi che sono usciti, mi auguro siano delle forme di depistaggio per coprire i veri colpi che stanno tenendo nascosti. Nessuno di questi è un attaccante di livello che ti fa fare il salto, io punterei su Milik che gioca poco a Torino. Per la difesa proverei Hummels in uscita dal Dortmund perché nonostante l’età è forte e ottimo per giocare a 3. Bisogna lavorare sul centrocampo dove non hai punti di forza ora come ora e poi decidere cosa fare di Kouamé o di Ikoné, dipende chi vorrà Palladino di loro”.