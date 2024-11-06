Jimenez (all. APOEL): "La Fiorentina può vincere la Conference. Grande squadra, ma combatteremo"

L'allenatore dell'APOEL Nicosia ha parlato alla vigilia della gara di Conference League contro la Fiorentina

Il tecnico dell'APOEL Nicosia, Manuel Jimenez, ha parlato alla viglia della gara di Conference League contro la Fiorentina di Raffaele Palladino. Queste le dichiarazioni riportate da TMW:

"Tutti i nostri giocatori sono a disposizione. C'è grande entusiasmo perché giochiamo contro la Fiorentina, abbiamo una motivazione forte. In questo tipo di competizioni si affrontano squadre forti come la Fiorentina. Siamo stati un po' sfortunati in Conference, in Irlanda abbiamo giocato bene e potevamo vincere. Anche nella seconda gara dovevamo vincere, siamo fiduciosi per la vittoria domani. Combatteremo per vincere.

Anche se Kean non è stato convocato, la Fiorentina ha una grande squadra ed ha dei sostituti che possono giocare al suo posto. La rosa è molto competitiva, ho avuto l'opportunità di vedere qualche gara della Fiorentina. E' una squadra molto forte, con e senza palla. La Fiorentina può vincere la Conference, hanno vinto due partite su due. Sta mostrando tutto il suo valore. Giocano simile a noi, e sono molto forti a metà campo, dobbiamo essere concentrati al massimo senza pensare alla loro forza".

Ultras APOEL: “Qui dove i colossi si sono piegati, rendiamo lo stadio un inferno per la Fiorentina”

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