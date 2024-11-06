Presidente APOEL: "Fiorentina superiore ma daremo tutto per vincere. Spero che i tifosi diano carica giusta"

Podromos Petrides, allenatore dell'Apoel Nicosia, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Bruno in vista del match di domani proprio contro la Fiorentina. Queste le sue parole:"La Fio...

Podromos Petrides, allenatore dell'Apoel Nicosia, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Bruno in vista del match di domani proprio contro la Fiorentina. Queste le sue parole:

"La Fiorentina è una squadra con qualità tecniche superiori ma la squadra darà tutto per cercare la vittoria, sarà difficile batterli. Spero che i nostri tifosi ci spingano alla vittoria e ci diano la carica giusta."

LE PAROLE DEL PORTIERE DELL'APOEL NICOSIA

https://www.labaroviola.com/apoel-belec-fiorentina-forte-in-tutti-i-reparti-non-dobbiamo-lasciare-spazi-ed-essere-aggressivi/275800/