Ponciroli: "La sconfitta della Fiorentina è un incidente di percorso. Nessun allarme per Palladino"

Il giornalista commenta la sconfitta contro l'APOEL in Conference: "Palladino ha voluto dare fiato ai titolarissimi

Il giornalista Fabrizio Ponciroli è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, soffermandosi sulla gara di Conference League di ieri sera, dove la Fiorentina ha interrotto la sua striscia di 7 vittorie consecutive contro l'APOEL Nicosia. Queste le sue parole in merito:

“Sì, lo vedo come un incidente di percorso. Palladino ha voluto dare fiato ai titolarissimi, ma a differenza della Lazio non gli è andata bene. Non vedo problemi nel percorso di crescita di Palladino e della Fiorentina”.

Ikonè è l’unica riserva che prova a sfruttare l’occasioni concesse da Palladino in Conference League

https://www.labaroviola.com/ikone-e-lunica-riserva-che-prova-a-sfruttare-loccasioni-concesse-da-palladino-in-conference-league/276040/