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Ponciroli: "La sconfitta della Fiorentina è un incidente di percorso. Nessun allarme per Palladino"

Il giornalista commenta la sconfitta contro l'APOEL in Conference: "Palladino ha voluto dare fiato ai titolarissimi

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 novembre 2024 14:13
Ponciroli: "La sconfitta della Fiorentina è un incidente di percorso. Nessun allarme per Palladino" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 27.10.2024, Fiorentina-Roma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 27.10.2024, Fiorentina-Roma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Il giornalista Fabrizio Ponciroli è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, soffermandosi sulla gara di Conference League di ieri sera, dove la Fiorentina ha interrotto la sua striscia di 7 vittorie consecutive contro l'APOEL Nicosia. Queste le sue parole in merito:

“Sì, lo vedo come un incidente di percorso. Palladino ha voluto dare fiato ai titolarissimi, ma a differenza della Lazio non gli è andata bene. Non vedo problemi nel percorso di crescita di Palladino e della Fiorentina”.

Ikonè è l’unica riserva che prova a sfruttare l’occasioni concesse da Palladino in Conference League

https://www.labaroviola.com/ikone-e-lunica-riserva-che-prova-a-sfruttare-loccasioni-concesse-da-palladino-in-conference-league/276040/

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