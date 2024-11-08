Martinez Quarta sotto accusa dopo l'APOEL: altra prestazione deludente e pagelle da incubo

Martinez Quarta sotto la lente dopo la sconfitta con l'APOEL: prestazione incolore e bocciature dei quotidiani

La Fiorentina inciampa contro l'APOEL in Conference League: a Cipro finisce 2-1, interrompendo la striscia di sette vittorie consecutive. Non è passata inosservata la prestazione di Martinez Quarta, ancora una volta sotto tono. Il difensore argentino sembra molto lontano dal livello mostrato la scorsa stagione, tanto che ha perso posizione nelle gerarchie, non rientrando più tra i titolari di Palladino.

Per gran parte dei quotidiani, la prestazione di ieri sera dell'argentino è ben lontana dalla sufficienza. Il Corriere dello Sport, infatti, gli assegna un pesante 4,5: "Blackout di due ore per l’argentino, che soprattutto sul primo gol, quando perde il duello fisico con El Arabi, dimostra di essere in un periodo nerissimo". Identica è la valutazione di Tuttosport: "Il solito giocatore che prova qualche inserimento ma anche con i soliti errori letali quando fa tirare El-Arabi per il primo gol e perde Abagna sul secondo". È un 4,5 anche per TMW: "Avrà anche i suoi punti di forza nel gioco propositivo, ma agendo da difensore deve stare più attento dietro. Ennesima gara piena di errori". Mezzo voto in più per il Quotidiano Sportivo: "E’ concentrato sin dalle prime battute e prova anche a salire per alimentare il gioco viola. Poi si fa sovrastare come gli altri dal ritmo degli avversari senza reagire, lui che fa del temperamento uno dei punti forti".

PAGELLE FIORENTINA: DISASTRO KAYODE, PARISI NON FA PAURA A NESSUNO, IKONÈ SI SALVA

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