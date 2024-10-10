APOEL Nicosia nel caos, esonerato l'allenatore. I ciprioti affronteranno la Fiorentina in Conference

L'APOEL Nicosia, avversaria di Conference League della Fiorentina, ha annunciato di aver esonerato il proprio allenatore José Dominguez

Non un buon momento per un'eurorivale della Fiorentina in Conference League. Si tratta dell'APOEL Nicosia, squadra che milita nella Serie A cipriota, che sta facendo molta fatica nel campionato nazionale. I ciprioti hanno raccolto 10 punti in 6 partite e si trovano al quinto posto in classifica, dietro anche all'Aris Limassol di Kokorin. Per questo motivo, la società ha deciso di esonerare il proprio allenatore, dal momento che non sta ottenendo i risultati che questa squadra storica persegue ogni stagione.

L'APOEL affronterà la Fiorentina tra meno di un mese (7 novembre), nella terza giornata del maxi girone di Conference League. I ciprioti sono partiti con un pareggio nella competizione europea, arrivato contro lo Shamrock Rovers. Questo il comunicato della società:

"Ringraziamo il signor Dominguez e i due membri del suo staff tecnico per la loro collaborazione. Auguriamo loro ogni bene, sia nella carriera professionale che nella vita privata."

Al suo posto, l'APOEL ha già trovato un accordo con Manolo Jiménez. Il tecnico andaluso è stato alla guida del Cerro Porteño in Paraguay fino a poche settimane fa. Il suo buon lavoro all'AEK Atene di qualche stagione fa ha convinto il club cipriota a puntare su di lui.

LE PAROLE DI AMBROSINI

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