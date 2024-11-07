Beltran: "Partita sporca, troppe interruzioni, non siamo entrati in partita ma restiamo una grande squadra"

L'attaccante argentino sottolinea l'ostruzionismo dei ciprioti che ha spezzettato il gioco limitando la fluidità di manovra della Fiorentina

L'attaccante della Fiorentina Lucas Beltran ha parlato così a fine gara ai microfoni dei canali ufficiali viola:

"Una partita sporca, ogni pochi minuti il gioco era fermo, il secondo tempo non siamo riusciti praticamente ad entrare in partita, nel primo tempo invece abbiamo avuto qualche occasione ma non siamo stati veramente pericolosi. Dobbiamo andare avanti e continuare a lavorare per proseguire in questo buon momento. A me piace sempre vincere, ma non sempre è possibile. Restiamo una grande squadra ed abbiamo tanti obiettivi da raggiungere"

Mandragora: “Una sconfitta che brucia, ma ogni gara ti insegna, Verona altra storia”

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