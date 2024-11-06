Cataldi assente nella rifinitura della Fiorentina. C'è Pongracic, ci sono anche Rubino e Baroncelli

Rifinitura al Viola Park per la Fiorentina di Palladino prima di partire per la trasferta di Nicosia in vista del match contro l’Apoel valevole per la 3º giornata della fase a campionato di Conference...

Rifinitura al Viola Park per la Fiorentina di Palladino prima di partire per la trasferta di Nicosia in vista del match contro l’Apoel valevole per la 3º giornata della fase a campionato di Conference League.

La buona notizia per Palladino è il rientro in gruppo di Marin Pongracic dopo la sgambata di Domenica con la Fiorentina primavera. La cattiva notizia invece è l’assenza di Danilo Cataldi che da diversi giorni è fuori dopo un acciacco accusato nel match contro la Roma. Ancora out Gudmundsson che ne avrà per qualche settimana e rientrerà dopo la sosta.

Palladino ha aggregato al gruppo Baroncelli e Rubino della primavera, Rubino che tra l’altro ha già esordito con la prima squadra in quel di Genova.

CLAUSOLA DI KEAN

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