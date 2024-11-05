La clausola da 52 milioni di Kean è valida solo d'estate e può essere pagata solo entro il 31 Luglio

Fra i principali protagonisti dell'ottimo avvio di stagione della Fiorentina c'è sicuramente Moise Kean. Il centravanti arrivato in estate dalla Juventus ha fin qui messo insieme un totale di 10 parti...

Fra i principali protagonisti dell'ottimo avvio di stagione della Fiorentina c'è sicuramente Moise Kean. Il centravanti arrivato in estate dalla Juventus ha fin qui messo insieme un totale di 10 partite in campionato con 5 gol e 1 assist, a cui aggiungere una rete in Conference League in poco più di mezzora di campo. La Fiorentina la scorsa estate ha acquistato il suo cartellino dalla Juventus a titolo definitivo per 13 milioni di euro, pagabili in 4 differenti esercizi, più 5 milioni di ulteriori bonus. Il giorno del suo arrivo a Firenze, poi, il giocatore ha firmato un contratto valido fino al 30 giugno del 2029. E, come raccontato quest'oggi dal Corriere dello Sport, nel suo accordo è prevista una clausola rescissoria da 52 milioni di euro, cifra importante che testimonia la fiducia del club di Commisso nei suoi confronti.

Secondo ulteriori verifiche effettuate da TMW, tale clausola rescissoria ha contorni e confini ben precisi: intanto non si potrà esercitare nella sessione di gennaio, quindi per la finestra invernale non esistono rischi per la Fiorentina. In estate però ecco che si attiverà, con le società eventualmente interessate che avranno però tempo per pagarla solo fino al 31 di luglio, senza distinzioni fra club italiani o esteri. Lo scrive Tuttomercatoweb

CASSANO SU PALLADINO

https://www.labaroviola.com/cassano-chiedo-scusa-sulla-fiorentina-palladino-bravo-ha-avuto-il-coraggio-di-far-fuori-biraghi/275626/