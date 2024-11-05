Cassano: "Chiedo scusa sulla Fiorentina. Palladino bravo, ha avuto il coraggio di far fuori Biraghi"

Antonio Cassano fa marcia indietro sulla Fiorentina, chiede scusa e fa i complimenti a tutti. Le sue parole

Antonio Cassano, nel corso del podcast Viva El Futbol con Adani e Ventola, ha parlato della Fiorentina, queste le sue parole:

"Io deve fare mea culpa, quando dico qualcosa di sbagliato devo alzare le mani. Io pensavo che la Fiorentina facesse fatica dopo aver cambiato cosi tanto, un nuovo allenatore, nuovi giocatori e una nuova mentalità. All'inizio ha fatto un po cosi, adesso sta facendo qualcosa di indecifrabile, un cammino straordinario, qualcosa di meraviglioso. Va dato merito al suo allenatore, sta facendo benissimo. Kean a me non piace tecnicamente ma il campo parla e lui è umile, fa questo tipo di prestazioni, fa a sportellate, al di là della mia opinione che poi non conta nulla se il calciatore sul campo dimostra che sta facendo benissimo. Fa gol, non parla, mena tutti, è utile per la squadra.

Va anche dato merito a Pradè per il mercato, lo avevano criticato ma ha fatto un grandissimo mercato. Palladino ha avuto coraggio, dopo un anno ha messo dentro De Gea dopo un anno, hanno preso Pongracic pagato 15 milioni ma gioca Comuzzo, Gosens titolare ed ha messo fuori il capitano Biraghi ed un altro terzino. L'allenatore ha avuto personalità, Beltran sta giocando le ultime partite, con lui 3 vittorie, sta facendo bene. Per me il lavoro di Palladino è eccezionale, cosi come il lavoro di Pradè e quello della squadra che poi sono loro ad andare in campo. Quindi bravissimi e complimenti"

IL CORRIERE DELLO SPORT RIVELA DELLA CLAUSOLA SUL CONTRATTO DI KEAN

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-svela-nel-contratto-di-kean-la-fiorentina-ha-messo-clausola-da-52-milioni-di-euro/275598/