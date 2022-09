CIES, Fiorentina la più virtuosa della A: 39 milioni di plusvalutazione. La Juve ha sprecato 234 milioni

Chi spreca più soldi sul mercato negli ultimi dieci anni? L’ultimo studio del CIES, l’osservatorio svizzero sul calcio, punta a rispondere a questa domanda, analizzando tutti gli affari, comparando i prezzi di trasferimento con le valutazioni al momento dello scambio secondo il modello statistico dello stesso osservatorio. Esclusi quelli conclusi attivando clausole risolutorie o simili. La Juventus è seconda a livello europeo a livello di “spreco” (dietro solo al Manchester United) 1,031 miliardi spesi, contro 797 milioni di valore e 234 milioni di scarto. Dietro alla Juventus c’è la Roma con 708 milioni di investimento, 641 di valutazione e 67 di “spreco”. A chiudere il podio in questo caso è il Napoli: 682 milioni spesi per giocatori teoricamente valutati 620 milioni, il resto sono 62 milioni. Sprecano anche le due milanesi, ma lo scarto per l’Inter è di 34 milioni, mentre per il Milan solamente di 2 milioni. Tra i virtuosi, invece, spicca la Fiorentina: 304 milioni spesi per giocatori stimati 343 milioni, con 39 di plusvalutazione.