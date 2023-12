Nico Gonzalez e la Fiorentina salvano l’Italia, nei migliori esterni destri al mondo c’è il numero 10

Dopo aver visionato i migliori interpreti per ogni ruolo, andiamo a scoprire la top 10 di ogni posizione nel dettaglio.

L’Osservatorio Calcio CIES ha elencato i migliori esterni offensivi destri di questo 2023. La votazione è espressa su base 100 e il punteggio è stato calcolato dal numero di minuti giocati a livello di club o nazionale nel 2023, dal livello sportivo delle 25 partite più competitive a cui hanno preso parte i calciatori e dalla percentuale di minuti giocati da titolare.

Nico Gonzalez salva la Serie A dallo score 0 in questa classifica. dominata, come in ogni posizione, da parte della Premier League con 4 rappresentanti, di cui 3 sul podio.

10° – Nicolas Gonzalez (Fiorentina): 72.6

9° – Takefusa Kubo (Real Sociedad): 72.6

8° – Leroy Sanè (Bayern Monaco): 73.3

7° – Jhon Arias (Fluminense): 74.4

6° – Jarrod Bowen (West Ham): 74.6

5° – Xavi Simons (Lipsia): 74.7

4° – Riyad Mahrez (Al-Ahli): 77.5

3° – Phil Foden (Manchester City): 79.1

2° – Mohamed Salah (Liverpool) 83.6

1° – Bukayo Saka (Arsenal): 84.9

LA FIORENTINA HA CHIESTO INFORMAZIONE PER STREFEZZA