La Fiorentina ha chiesto informazioni per Strefezza, l’esterno vuole andare via dal Lecce

Occhio al futuro di Gabriel Strefezza, secondo quanto riportato da SOS Fanta. L’ala brasiliana non sta vivendo il suo miglior momento nel Lecce, parlano i numeri: 16 presenze in Serie A e appena 1 gol. Il dettaglio però è un altro: di 16 partite, Gabriel Strefezza ne ha giocate solo due per 90 minuti. Non è indispensabile, lui lo sa, e vorrebbe cambiare aria.

I rapporti Strefezza-Lecce sono abbastanza tesi e una delle squadre che recentemente ha chiesto informazioni su di lui è la Fiorentina. Da capire, ovviamente, se un eventuale arrivo del brasiliano possa essere strettamente condizionato alla partenza di Ikoné o di un altro esterno viola, ricordando anche che Nico Gonzalez sarà fuori ancora per oltre un mese.

