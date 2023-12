Occasione Ngonge per la Fiorentina, ma per arrivare a Firenze deve chiedere lui di essere ceduto

Non solo in entrata, l’Hellas Verona lavorerà a gennaio anche per sfoltire la rosa. Indubbiamente Marco Baroni ha chiesto al suo direttore sportivo Sean Sogliano di piazzare gli esuberi, ovvero Ajdin Hrustic, Koray Gunter e Yayah Kallon, fuori rosa da inizio anno. Sul primo si sta muovendo il Bochum, attualmente quattordicesimo in Bundesliga, mentre il secondo dovrà trovare squadra dopo aver rifiutato il trasferimento in Russia al CSKA Mosca in estate. L’obiettivo principale sarà cercare di ricavare qualcosa dai loro addii, che sembrano davvero essere inevitabili.

Anche in attacco la situazione cambierà. Dopo un avvio difficile, sta convincendo Thomas Henry, autore di 2 gol nelle ultime 4 partite, mentre Milan Djuric rappresenta sempre un riferimento che fa comodo avere in rosa anche per il suo valore simbolico oltre che tecnico. L’indiziato principale a lasciare i gialloblù è Federico Bonazzoli, che potrebbe far ritorno a Salerno prima della fine del prestito.

Niente però è definito e certo, nemmeno il futuro di Cyril Ngonge. Il belga è senza dubbio il calciatore più in forma della squadra scaligera, al netto del passaggio a vuoto di Firenze, e il club non vorrebbe ovviamente cederlo, ma non è da escludere che, qualora arrivasse una proposta molto vantaggiosa e interessante per lui, sia il classe 2000 stesso a chiedere di partire. La Fiorentina lo segue con attenzione e lo monitora, ma non è l’unica società a farlo. Del resto, in 33 partite giocate con la maglia dell’Hellas Verona, ha segnato 10 gol e fornito 3 assist, non proprio una miseria. Lo scrive TMW

IL NAPOLI SI E’ DIMENTICATO MAZZARRI ALLO STADIO