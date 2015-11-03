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Notizie Strefezza Fiorentina

Corriere dello Sport: "Piace Strefezza alla Fiorentina. Ma c'è anche l'idea Yeramay"

16 giugno 2025 09:02

Strefezza: “Fiorentina? Sarà dura ma sono fiducioso. È l’occasione giusta per assaporare la vittoria”

18 novembre 2024 09:49

Il Lecce non vuole vendere Strefezza alla Fiorentina, a meno che non arrivino due esterni in Salento

31 dicembre 2023 20:48

La Fiorentina ha chiesto informazioni per Strefezza, l'esterno vuole andare via dal Lecce

27 dicembre 2023 12:04

Probabile formazione Lecce: Venuti dalla panchina, Strefezza falso nueve, Almqvist confermato

27 agosto 2023 15:02

Dazn annuncia: "Dalla Francia rivogliono Ikonè. La Fiorentina valuta Strefezza del Lecce, costa 10 milioni"

09 luglio 2023 20:24

Semplici: "Sulla carta la Fiorentina dovrebbe fare un solo boccone contro il Lecce. Strefezza lanciato io"

17 ottobre 2022 18:31

Se stasera Strefezza farà gol contro la Fiorentina prenderà un ricco bonus dal Lecce, è scritto nel contratto

17 ottobre 2022 17:07

Radio Bruno, l'agente di Joao Pedro è a Firenze. Incontro con Pradè al centro sportivo Astori

06 aprile 2022 13:22

Nazione, Ranieri andrà alla Spal in prestito secco. Iachini vorrebbe a Firenze Bonifazi-Strefezza

17 settembre 2020 09:39

Nazione, asse caldo Fiorentina-Spal. Ranieri a Ferrara e Bonifazi ed un centrocampista in viola

16 settembre 2020 08:59

Ds della Spal al centro sportivo: si tratta per Ranieri, ma occhio alle occasioni Strefezza e Bonifazi

15 settembre 2020 15:14

Tuttosport, la Fiorentina vuole Strefezza. La Spal per l'esterno chiede 10 milioni

25 giugno 2020 11:59

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