Notizie Strefezza Fiorentina

Corriere dello Sport: "Piace Strefezza alla Fiorentina. Ma c'è anche l'idea Yeramay"
16 giugno 2025 09:02
Strefezza: “Fiorentina? Sarà dura ma sono fiducioso. È l’occasione giusta per assaporare la vittoria”
18 novembre 2024 09:49
Il Lecce non vuole vendere Strefezza alla Fiorentina, a meno che non arrivino due esterni in Salento
31 dicembre 2023 20:48
La Fiorentina ha chiesto informazioni per Strefezza, l'esterno vuole andare via dal Lecce
27 dicembre 2023 12:04
Probabile formazione Lecce: Venuti dalla panchina, Strefezza falso nueve, Almqvist confermato
27 agosto 2023 15:02
Dazn annuncia: "Dalla Francia rivogliono Ikonè. La Fiorentina valuta Strefezza del Lecce, costa 10 milioni"
09 luglio 2023 20:24
Semplici: "Sulla carta la Fiorentina dovrebbe fare un solo boccone contro il Lecce. Strefezza lanciato io"
17 ottobre 2022 18:31
Se stasera Strefezza farà gol contro la Fiorentina prenderà un ricco bonus dal Lecce, è scritto nel contratto
17 ottobre 2022 17:07
Radio Bruno, l'agente di Joao Pedro è a Firenze. Incontro con Pradè al centro sportivo Astori
06 aprile 2022 13:22
Nazione, Ranieri andrà alla Spal in prestito secco. Iachini vorrebbe a Firenze Bonifazi-Strefezza
17 settembre 2020 09:39
Nazione, asse caldo Fiorentina-Spal. Ranieri a Ferrara e Bonifazi ed un centrocampista in viola
16 settembre 2020 08:59
Ds della Spal al centro sportivo: si tratta per Ranieri, ma occhio alle occasioni Strefezza e Bonifazi
15 settembre 2020 15:14
Tuttosport, la Fiorentina vuole Strefezza. La Spal per l'esterno chiede 10 milioni
25 giugno 2020 11:59
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