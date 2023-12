Il Lecce non vuole vendere Strefezza alla Fiorentina, a meno che non arrivino due esterni in Salento

La stagione di Gabriel Strefezza non sta andando nella direzione in cui tutti si aspettavano. Ad oggi il centrocampista brasiliano, che lo scorso anno aveva già messo a segno 4 reti, non è più una prima scelta per mister D’Aversa – titolare in 12 sfide su 18 di campionato – e anche quando parte dall’inizio, gioca al di sotto delle sue capacità tecniche. I rapporti tra club e giocatore sono tesi e il mercato di gennaio è alle porte. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, infatti, c’è stato un sondaggio da parte di Fiorentina e Bologna per Strefezza. Il Lecce, però, non intende cedere il giocatore, visto che il club salentino dispone di poca scelta nel reparto in questione. Solamente nel caso in cui arrivassero due esterni, la dirigenza giallorossa potrebbe aprire alla cessione del centrocampista brasiliano.

