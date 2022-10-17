Se stasera Strefezza farà gol contro la Fiorentina prenderà un ricco bonus dal Lecce, è scritto nel contratto

Il giocatore del Lecce è partito alla grande in campionato, adesso gli serve il quinto gol per portarsi a casa un bonus economico

Gabriel Strefezza è senza dubbio uno dei protagonisti del Lecce in questo inizio di campionato e stasera, nel match contro la Fiorentina, cercherà di far già scattare un bonus presente nel suo contratto, in scadenza nel 2024.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport l'argentino ne ha infatti inserito uno che otterrà al quinto gol segnato in questo campionato, ed essendo già arrivato a quota quattro, siglati contro Empoli, Cremonese, Salernitana e Roma, cercherà di far gol anche alla Fiorentina e ricevere così il suo bonus. Lo riporta TMW

MENCUCCI CONTRARIATO

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