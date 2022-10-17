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Se stasera Strefezza farà gol contro la Fiorentina prenderà un ricco bonus dal Lecce, è scritto nel contratto

Il giocatore del Lecce è partito alla grande in campionato, adesso gli serve il quinto gol per portarsi a casa un bonus economico

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 ottobre 2022 17:07
Se stasera Strefezza farà gol contro la Fiorentina prenderà un ricco bonus dal Lecce, è scritto nel contratto - LECCE, ITALY - AUGUST 28: Gabriel Strefezza of Lecce celebrates the equalizing goal of Empoli during the Serie A match between US Lecce and Empoli FC at Stadio Via del Mare on August 28, 2022 in Lecce, Italy. (Photo by Getty Images/Getty Images)
LECCE, ITALY - AUGUST 28: Gabriel Strefezza of Lecce celebrates the equalizing goal of Empoli during the Serie A match between US Lecce and Empoli FC at Stadio Via del Mare on August 28, 2022 in Lecce, Italy. (Photo by Getty Images/Getty Images)
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Se stasera Strefezza farà gol contro la Fiorentina prenderà un ricco bonus dal Lecce, è scritto nel contratto

Gabriel Strefezza è senza dubbio uno dei protagonisti del Lecce in questo inizio di campionato e stasera, nel match contro la Fiorentina, cercherà di far già scattare un bonus presente nel suo contratto, in scadenza nel 2024.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport l'argentino ne ha infatti inserito uno che otterrà al quinto gol segnato in questo campionato, ed essendo già arrivato a quota quattro, siglati contro Empoli, Cremonese, Salernitana e Roma, cercherà di far gol anche alla Fiorentina e ricevere così il suo bonus. Lo riporta TMW

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