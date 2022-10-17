Mencucci: “La contestazione alla Tod’s immeritata per i Della Valle. Forse fomentata da qualcuno”

Vigilia strana per me, sono fiorentino e al cuore non si comanda

«È una vigilia strana per me, io sono fiorentino e al cuor non si comanda. Sono curioso anch'io di capire che effetto mi farà trovarmi contro la Fiorentina». Sandro Mencucci è stato per 17 anni amministratore delegato viola. Fedelissimo dei Della Valle, da commercialista in carriera si ritrovò improvvisamente dirigente di calcio in quell'ormai famoso agosto di 20 anni fa, nei giorni in cui la Fiorentina era appena fallita e la nuova società aveva una gran fretta di affidarsi a professionisti (fu il notaio Cavallina a chiamarlo in causa) per firmare carte e cominciare una nuova avventura. Dopo tre anni al Leeds, oggi è dirigente al Lecce ce, che stasera ospita la Fiorentina in una partita-chiave per entrambe.

Mencucci, un fiorentino contro la Fiorentina non capita tutti i giorni. Che effetto fa?

«Ricevo decine di messaggi ogni giorno, qui a Lecce ci sono anche i ragazzi del viola club Casciana Terme, è stato bello ritrovarsi e ripensare alla neve di Gubbio e alle cavalcate in Europa. È stata una settimana unica, a questa partita penso fin da quando andai in Inghilterra. Mi dicevo "magari ci sfidiamo in coppa". Appena arrivato a Lecce invece mi sono rassegnato: prima o poi doveva capitare. Sarò emozionato e lo sarà anche Corvino. E legatissimo alla Fiorentina».

Rimpianti?

«Il finale, con quella manifestazione del tifo davanti ai negozi Tod's di via Tornabuoni, e stato brutto e assolutamente immeritato per una fa-miglia che a Firenze ha dato più gioie che dolori. A distan-za di anni credo che il lavoro dei Della Valle possa essere valutato con più serenità, forse quella rabbia era stata fomentata da qualcuno». Lo scrive il Corriere Fiorentino.

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