Strefezza: “Fiorentina? Sarà dura ma sono fiducioso. È l’occasione giusta per assaporare la vittoria”

Gabriel Strefezza, oggi giocatore del Como, ha parlato a La Gazzetta dello Sport, anche del loro prossimo avversario, la Fiorentina: “Sarà dura ma sono fiducioso. Durante la pausa abbiamo lavorato tanto e bene. È l’occasione giusta per ritornare ad assaporare il gusto della vittoria. A parte forse l’esordio con la Juve e la trasferta a Empoli, la prestazione c’è sempre stata. Come l’ultima in casa del Genoa, dove abbiamo avuto tante occasioni per fare gol. Loro una e l’hanno messa dentro. Stiamo lavorando tanto su questo e penso che a breve i punti arriveranno. Un calo ci può stare al primo anno in Serie A dopo così tanto tempo. Ci sono molti giocatori nuovi, anche stranieri. L’importante è rimanere sereni e concentrati, lavorare bene tutti i giorni e quando arriva la partita mettere in campo quello che proviamo in settimana”.