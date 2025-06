Corriere dello Sport: “Piace Strefezza alla Fiorentina. Ma c’è anche l’idea Yeramay”

Proprio con il Como ci potrebbe essere un curioso incrocio di mercato e qui si entra nella caccia agli esterni d’attacco: perché alla Fiorentina piace Gabriel Strefezza (classe 1997), 37 presenze e 6 gol alla corte di Fabregas nell’ultima stagione, con l’italo-brasiliano che predilige giocare a destra ma non ha problemi a spostarsi sull’altra, però piace anche Yeremay Hernardez (classe 2002), 15 gol in 39 partite al Deportivo La Coruna, che fa della corsia sinistra il suo terreno di caccia preferito per sfruttare il piede naturale (destro) al tiro, poi se serve cambia lato. Solo che sullo spagnolo, e si torna al discorso di partenza, ha messo gli occhi tra gli altri osservati e seguiti anche il Como su indicazione del tecnico catalano ed ecco l’incrocio che potrebbe accontentare i due club. Ma per scegliere gli esterni, la Fiorentina ha bisogno prima di definire il futuro di Sottil e Ikoné. Lo scrive il Corriere dello Sport.