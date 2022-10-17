Semplici: "Sulla carta la Fiorentina dovrebbe fare un solo boccone contro il Lecce. Strefezza lanciato io"

Poche ore all'inizio di Lecce-Fiorentina, ha fatto la sua analisi sulla partita anche Leonardo Semplici, allenatore di fede viola in attesa di panchina

Leonardo Semplici, ex allenatore della Fiorentina Primavera ma anche di Spal e Cagliari, fiorentino di sangue, ha parlato a Radio Bruno della gara tra Fiorentina e Lecce di questa sera. Le sue parole:

Con Marco Baroni siamo compaesani, abbiamo giocato insieme, abbiamo abitato nella stessa via, ci lega una grande amicizia. Quella di stasera sarà una partita importante per la Fiorentina, non sono arrivati i risultati che ci aspettavamo e non conosco le motivazioni, sulla carta la squadra viola è favorita ma il Lecce sta mettendo in grande difficoltà tutte le squadre che affronta, sulla carta la Fiorentina dovrebbe fare un solo boccone. Oggi è prematuro parlare di un posto in Europa, bisogna avere pazienza, delle problematiche sono state evidenziate in queste partite e spero che si possano risolvere.

Sono stati subiti più gol rispetto all'anno passato e deve cercare di mettere in condizione gli attaccanti per poter fare gol. Conosco bene Strefezza, l'ho lanciato in serie B con la Spal e poi fatto giocare anche in serie A, penso che possa fare bene, è un brasiliano. La gara di stasera deve essere affrontata con grande umiltà altrimenti le cose potrebbero non andare bene.

LE PAROLE DELL'ALLENATORE DEL LECCE

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