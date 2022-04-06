Radio Bruno, l'agente di Joao Pedro è a Firenze. Incontro con Pradè al centro sportivo Astori
L'agente di Joao Pedro è a Firenze, incontro col il DS Padrè. Fa gli altri assisti ci sono anche Bandinelli e Strefezza
A cura di Redazione Labaroviola
06 aprile 2022 13:22
Il Pentasport racconta che Marco Piccioli, agente di Joao Pedro del Cagliari, è a Firenze. Il manager è stato immortalato all'ingresso del Centro Sportivo Astori, dove ha parlato col direttore viola Daniele Pradè. Tra gli altri assistiti, da segnalare Bandinelli dell'Empoli e Strefezza del Lecce.
IKONE' E UNA TRADUZIONE ERRATA
https://www.labaroviola.com/la-traduzione-di-ikone-e-mal-riportata-mai-detto-fiorentina-club-intermedio-e-lintervista-e-di-gennaio/171628/