Radio Bruno, l'agente di Joao Pedro è a Firenze. Incontro con Pradè al centro sportivo Astori

L'agente di Joao Pedro è a Firenze, incontro col il DS Padrè. Fa gli altri assisti ci sono anche Bandinelli e Strefezza

A cura di Redazione Labaroviola 06 aprile 2022 13:22

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