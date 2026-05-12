Pellegatti: "Su Paratici il dubbio sulla sua permanenza a Firenze è legato dallo scarso feeling con Ferrari"

L'opinione del noto giornalista appassionato del Milan, Carlo Pellegatti sugli sviluppi in panchina e all'interno della dirigenza viola

Uno dei partecipanti al podcast Aura Sport è stato Carlo Pellegatti, storico giornalista e tifoso del Milan, in studio insieme a Luca Toni. Si sono toccate brevemente anche le vicende viola all'interno dell'opinione del giornalista:

"In casa Fiorentina il quadro sembra piuttosto chiaro: Fabio Grosso avrebbe concrete possibilità di diventare il nuovo allenatore viola. Ho osservato la reazione di Luca Toni, che lo conosce molto bene, e appena ho fatto il suo nome ha avuto un’espressione che lasciava intendere una sola cosa: “Andrà sicuramente alla Fiorentina”.

Sul fronte Paratici:

"Si parla di un possibile interesse del AC Milan. Resta però un interrogativo importante: non è chiaro chi stia portando avanti questa scelta all’interno della società rossonera e, soprattutto, c’è il dubbio che Paratici non abbia un buon feelin con Ferrari, persona che personalmente non conosco".