Gazzetta: “Gudmundsson, se la sentenza definitiva arriva entro il 15 giugno, nessuna riflessione sul riscatto"

Se la deadline verrà superata, Fiorentina di nuovo al tavolo con il Genoa

Il momento della sentenza si avvicina per Albert Gudmundsson. La lettura ci sarà domani e al di là di tutto, questa volta l'attaccante della Fiorentina non dovrà partire, non dovrà muoversi per andare in Islanda così come successo nei giorni dell'udienza. In questo periodo dunque potrà continuare ad allenarsi al Viola Park per perfezionare le proprie condizioni di forma e il proprio inserimento nella squadra. La sentenza sarà appellabile da entrambe le parti e un ulteriore pronunciamento sarebbe a giugno 2025. La Fiorentina, si è data come deadline il 15 di giugno: se la sentenza definitiva arrivasse entro quella data non sarebbe necessaria nessuna ulteriore riflessione sul riscatto del giocatore. Se si andasse oltre a quel giorno, i viola potrebbero rimettersi al tavolo con il Genoa per trovare una soluzione. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-elogia-gudmundsson-gud-me-five-con-i-suoi-gol-ha-portato-cinque-punti/271638/