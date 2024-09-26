Funaro: “La Fiorentina deve giocare al Franchi. Ritardi? Sono fiduciosa. Patavini? Avanti con i lavori”

Fondi che mancano? Questa estate abbiamo lavorato perché ci fossero le condizioni per far partire il campionato al Franchi

Sara Funaro, neo sindaco di Firenze ha parlato così a La Nazione in merito allo stadio Franchi: “Abbiamo avuto un incontro costruttivo e piacevole con Rocco Commisso, con sua moglie Catherine e Alessandro Ferrari. Siamo rimasti d'accordo che prima che il presidente e la moglie ripartano per gli Stati Uniti, ci rivedremo per analizzare tutti i passaggi e i tempi per fare in modo che la Fiorentina possa continuare a giocare al Franchi. Per i lavori sono fiduciosa.

E i fondi che mancano? Questa estate abbiamo lavorato perché ci fossero le condizioni per far partire il campionato al Franchi. Ora siamo concentrati sui prossimi passi da compiere. Il nostro obiettivo e far giocare la Fiorentina a Firenze: per la Fiorentina e per i tifosi. Padovani? Andiamo avanti con i lavori per riqualificare lo stadio del rugby perché riteniamo importante valorizzare i nostri impianti sportivi”.

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