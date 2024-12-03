Funaro: "Per il centenario della Fiorentina vogliamo avere 35mila posti e la Curva Fiesole aperta"

La sindaca di Firenze Funaro ha parlato dei lavori al Franchi, rimarcando la volontà di non far spostare la Fiorentina nelle prossime stagioni

La sindaca di Firenze Sara Funaro ha parlato ai microfoni dei giornalisti al termine della riunione presso la prefettura, in cui i dirigenti della Fiorentina e le autorità hanno discusso la sede delle partite dei viola nel corso dei lavori per il restyling dello stadio Franchi. Queste le sue parole:

"Ringrazio la prefetta e tutti i partecipanti di oggi. Con questo incontro abbiamo fatto un'analisi di quest'anno. Eravamo rimasti d’accordo per far giocare la Fiorentina al Franchi in questa stagione e poi ci saremmo riaggiornati. La volontà resta la solita, ossia quella di far giocare sempre la Fiorentina a Firenze, quindi i lavori procedono e procederanno sempre in questa direzione. Abbiamo parlato anche con l'Empoli e col comune di Empoli. Ora presenteremo una variante del progetto per completare il primo lotto entro il 2026, la stagione del centenario della Fiorentina, per cui vorremmo raggiungere 35mila posti a disposizione, con la Curva Fiesole riaperta. Completato il primo lotto, interverremo sugli altri settori dello stadio. Lavoreremo a step, la conformazione rimarrà la stessa fino al 2026.”

BUCCHIONI SU BOVE

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