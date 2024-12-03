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Funaro: "Per il centenario della Fiorentina vogliamo avere 35mila posti e la Curva Fiesole aperta"

La sindaca di Firenze Funaro ha parlato dei lavori al Franchi, rimarcando la volontà di non far spostare la Fiorentina nelle prossime stagioni

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 dicembre 2024 14:27
Funaro: "Per il centenario della Fiorentina vogliamo avere 35mila posti e la Curva Fiesole aperta" -
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La sindaca di Firenze Sara Funaro ha parlato ai microfoni dei giornalisti al termine della riunione presso la prefettura, in cui i dirigenti della Fiorentina e le autorità hanno discusso la sede delle partite dei viola nel corso dei lavori per il restyling dello stadio Franchi. Queste le sue parole: 

"Ringrazio la prefetta e tutti i partecipanti di oggi. Con questo incontro abbiamo fatto un'analisi di quest'anno. Eravamo rimasti d’accordo per far giocare la Fiorentina al Franchi in questa stagione e poi ci saremmo riaggiornati. La volontà resta la solita, ossia quella di far giocare sempre la Fiorentina a Firenze, quindi i lavori procedono e procederanno sempre in questa direzione. Abbiamo parlato anche con l'Empoli e col comune di Empoli. Ora presenteremo una variante del progetto per completare il primo lotto entro il 2026, la stagione del centenario della Fiorentina, per cui vorremmo raggiungere 35mila posti a disposizione, con la Curva Fiesole riaperta. Completato il primo lotto, interverremo sugli altri settori dello stadio. Lavoreremo a step, la conformazione rimarrà la stessa fino al 2026.”

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