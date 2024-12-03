Bucchioni: "Bove è già un figlio di Firenze. Complimenti a tutti per la tempestività degli interventi"
Bucchioni ha parlato di Bove al Pentasport, sottolineando lo shock ma anche la tempestività degli interventi che gli hanno salvato la vita
Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno, parlando di Bove e di quanto successo nel corso di Fiorentina-Inter. Queste le sue parole a riguardo:
Meno di 48 ore fa sembrava che potesse succedere qualcosa di irreparabile. C’è ancora shock, ovviamente, è stata una cosa molto grande, una di quelle che non potremo mai dimenticare. Fortunatamente è passato, ha funzionato davvero tutto alla perfezione perché in situazioni simili si rischiano superficialità. Questa volta dobbiamo davvero fare i complimenti a tutti, interventi tempestivi e tutto perfetto. Anche atteggiamento e parole, il mondo del calcio ne è uscito davvero in maniera dignitosa, dando un segnale che le cose possono essere fatte bene e che le vite possono essere salvate in situazioni come queste, anche in partite minori o situazioni sportive diverse.
L’umano non è una macchina perfetta, ci sono tante cose sconosciute ancora. Speriamo che sia stato un malore minore e che il ragazzo possa tornare a giocare a calcio. Noi tifiamo per lui e per il suo futuro, è nato per giocare a calcio e ci auguriamo che possa tornare a farlo con serenità e felicità. Lui stesso ha chiesto ai compagni di giocare contro l’Empoli, quindi dobbiamo tutti ripartire da qui, da questa positività, questo spirito forte.
Bove è già un figlio di Firenze, ha un atteggiamento tipico del giocatore che i tifosi amano. Era già destinato a diventare un idolo, adesso sarà anche qualcosa in più. Edo è arrivato con lo spirito giusto, con lo sguardo fiero, sorridente e concentrato, voglioso di spaccare tutto. Ma come fai a non innamorarti di un giocatore così? A Firenze l’atteggiamento conta tanto per i tifosi, il fiorentino ama i calciatori che si comportano come lui, che si fanno da soli.
ANCHE MOU IN CONTATTO CON LA FAMIGLIA
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