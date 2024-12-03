In mattinata altra videochiamata tra Bove e la squadra. Anche Mourinho ha contattato la famiglia
Anche Mourinho ha contattato la famiglia di Bove dopo il malore del nummero 4 della Fiorentina, descritto sorridente e sempre più in ripresa
Seconda notte in ospedale per Edoardo Bove, che è continuamente sottoposto ad accertamenti per chiarire le cause del malore che lo ha colpito al 17’ di Fiorentina-Inter.
Secondo quanto raccolto dall'inviato di Cronache di Spogliatoio, in mattinata c’è stata una nuova videochiamata tra il centrocampista e i compagni di squadra alla vigilia della partita di Coppa Italia contro l’Empoli. Il giocatore continua a migliorare, viene descritto come sorridente e presto dovrebbe lasciare il reparto di terapia intensiva.
Tra le tante persone che in queste ore hanno contattato la famiglia c’è anche José Mourinho, con il quale Bove ha un rapporto speciale. Nel giorno del suo esonero dalla panchina della Roma, l’allenatore portoghese pubblicò un video dove compariva l’immagine dei due che si tenevano per mano dopo la sconfitta nella finale di Europa League contro il Siviglia. Di seguito il post social di Cronache di Spogliatoio con queste informazioni: