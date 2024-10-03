Funaro: "Domani incontrerò il Presidente Commisso. Affronteremo varie questioni per far giocare la Fiorentina al Franchi"

Il sindaco di Firenze, Sara Funaro, ha parlato a margine di un evento a Palazzo Vecchio soffermandosi sulla questione Artemio Franchi e Fiorentina: "Domani incontrerò il presidente della Fiorentina Ro...

Il sindaco di Firenze, Sara Funaro, ha parlato a margine di un evento a Palazzo Vecchio soffermandosi sulla questione Artemio Franchi e Fiorentina: "Domani incontrerò il presidente della Fiorentina Rocco Commisso. Abbiamo avuto un primo incontro e avremo domani un secondo incontro dove affronteremo le varie questioni per far giocare la Fiorentina al Franchi".

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