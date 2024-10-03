Labaro Viola

Funaro: "Domani incontrerò il Presidente Commisso. Affronteremo varie questioni per far giocare la Fiorentina al Franchi"

Il sindaco di Firenze, Sara Funaro, ha parlato a margine di un evento a Palazzo Vecchio soffermandosi sulla questione Artemio Franchi e Fiorentina: "Domani incontrerò il presidente della Fiorentina Ro...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 ottobre 2024 16:48
Funaro: "Domani incontrerò il Presidente Commisso. Affronteremo varie questioni per far giocare la Fiorentina al Franchi" -
News
Fiorentina
Commisso
Funaro
Condividi

Il sindaco di Firenze, Sara Funaro, ha parlato a margine di un evento a Palazzo Vecchio soffermandosi sulla questione Artemio Franchi e Fiorentina: "Domani incontrerò il presidente della Fiorentina Rocco Commisso. Abbiamo avuto un primo incontro e avremo domani un secondo incontro dove affronteremo le varie questioni per far giocare la Fiorentina al Franchi".

I QUOTIDIANI SPORTIVI SONO SICURI: “DOMENICA CONTRO LA FIORENTINA, IL MILAN GIOCHERÀ CON LA COPPIA MORATA-ABRAHAM”

https://www.labaroviola.com/i-quotidiani-sportivi-sono-sicuri-domenica-contro-la-fiorentina-il-milan-giochera-con-la-coppia-morata-abraham/270722/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok