Funaro: "Domani incontrerò il Presidente Commisso. Affronteremo varie questioni per far giocare la Fiorentina al Franchi"
Il sindaco di Firenze, Sara Funaro, ha parlato a margine di un evento a Palazzo Vecchio soffermandosi sulla questione Artemio Franchi e Fiorentina: "Domani incontrerò il presidente della Fiorentina Ro...
A cura di Redazione Labaroviola
03 ottobre 2024 16:48
Il sindaco di Firenze, Sara Funaro, ha parlato a margine di un evento a Palazzo Vecchio soffermandosi sulla questione Artemio Franchi e Fiorentina: "Domani incontrerò il presidente della Fiorentina Rocco Commisso. Abbiamo avuto un primo incontro e avremo domani un secondo incontro dove affronteremo le varie questioni per far giocare la Fiorentina al Franchi".I QUOTIDIANI SPORTIVI SONO SICURI: “DOMENICA CONTRO LA FIORENTINA, IL MILAN GIOCHERÀ CON LA COPPIA MORATA-ABRAHAM”
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