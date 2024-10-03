I quotidiani sportivi sono sicuri: "domenica contro la Fiorentina, il Milan giocherà con la coppia Morata-Abraham"

Le probabilità di vedere titolare Morata alle spalle di Abraham, è molto alta, mentre sugli esterni saranno confermati Pulisic e Leao

Viste le non perfette condizioni fisiche di Alvaro Morata, martedì in Champions League, Paulo Fonseca ha deciso di non mettere in campo le due punte, ma ha puntato prima su Tammy Abraham dal 1' e poi nelle ripresa ha tolto l'inglese e inserito lo spagnolo. Domenica sera a Firenze contro la Fiorentina si dovrebbe tornare a vedere l'attacco che ha fatto benissimo nel derby e contro il Lecce.

A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che le probabilità di vedere titolare Morata alle spalle di Abraham, è molto alta, mentre sugli esterni saranno confermati Pulisic e Leao, che vogliono lasciare il segno contro una difesa viola, non certo impenetrabile. La rinascita del diavolo, dopo il deludente inizio di stagione, è arrivata anche grazie alla scelta di Fonseca di mettere in campo due punte vere. A Firenze il diavolo vuole tornare alla vittoria dopo il ko in casa del Bayer Leverkusen e per questo il tecnico portoghese tornerà al "vecchio" attacco.

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