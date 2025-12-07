7 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 21:03

Funaro: “Mi auguro che siano individuati gli autori di questa vergogna, che sono tutto meno che tifosi veri”

7 Dicembre · 18:17

Sara Funaro, la sindaca di Firenze ha espresso parole di condanna dopo le minacce social ai calciatori della Fiorentina e alle loro famiglie:
“Condanna totale per i commenti gravissimi via social a calciatori della Fiorentina e ai loro familiari, minacce e intimidazioni inqualificabili. Quanto accaduto niente ha a che vedere con i valori dello sport, con la passione per il calcio e con una sana e leale competizione. Il fenomeno della violenza social va contrastato con ogni mezzo. Firenze è una città solidale e attenta, valori che devono essere difesi ogni giorno, dentro e fuori dai social. Non dobbiamo mai smettere di impegnarci per difendere questi valori e per costruire una comunità rispettosa. Mi auguro che siano individuati gli autori di questa vergogna, che sono tutto meno che tifosi veri. Esprimo totale solidarietà da parte mia e della città di Firenze ad ACF Fiorentina, ai calciatori e alle loro famiglie, quanto accaduto non si deve ripetere”.

