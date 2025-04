Funaro: “Incontro positivo, vogliamo realizzare uno stadio rimodernato per tutti i tifosi e per Firenze”

Al termine dell’incontro con la dirigenza viola composta sul luogo dal Presidente Rocco Commisso e dal direttore generale Alessandro Ferrari ha parlato la sindaca di Firenze Sara Funaro: “Abbiamo avuto un incontro positivo che conferma la nostra sintonia con la Fiorentina, è stato piacevole riparlare con loro perché erano mesi che non ci vedevamo e abbiamo parlato di come stanno procedendo i lavori dello stadio, delle tempistiche e delle condizioni dei cantieri che abbiamo avviato in questo periodo con la massima collaborazione possibile perché abbiamo un obiettivo comune: fare uno stadio rimodernato per la città e per tutti i tifosi che meritano di avere una casa di valore. Abbiamo discusso della convenzione anche per il prossimo anno e vogliamo proseguire insieme.”

La riporta Radio Bruno