Franchi, Commisso pronto ad investire 50 milioni ma vuole controllo totale sui cantieri e concessione di 40 anni

Enti locali e governo per coprire gli altri 50 milioni mancanti. L'obiettivo è avere 35 mila posti nel 2026

La Fiorentina e il Comune di Firenze, guidato dalla sindaca Sara Funaro, stanno negoziando un accordo per completare i lavori di restyling dello Stadio Franchi. Il patron viola, Rocco Commisso, è disposto a investire 50 milioni di euro nella seconda fase dei lavori, a condizione di avere il controllo totale sui cantieri e ottenere una concessione di almeno 40 anni dello stadio, che permetterebbe alla società di sfruttare l'impianto per eventi e concerti oltre che per il calcio.

Tuttavia, servono ancora altri 50 milioni per completare il progetto. Gli enti locali potrebbero contribuire: la Regione Toscana con 10-20 milioni, il Comune e la Città Metropolitana con 10 milioni ciascuno, e il Governo potrebbe intervenire con 10 milioni tramite il ministro Andrea Abodi.

L'obiettivo è accelerare i lavori per avere uno stadio parzialmente operativo con 35.000 posti entro il 2026, in tempo per il centenario della Fiorentina, e completarlo entro il 2029. Un tavolo di confronto previsto per martedì potrebbe includere la possibilità di giocare alcune partite al Castellani di Empoli per facilitare i lavori al Franchi. Lo riporta La Nazione.

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