Corriere dello Sport svela: “Commisso a Firenze per tre settimane: incontro chiave con Funaro per restyling Franchi”

Rocco Commisso e Raffaele Palladino si sono riabbracciati fisicamente solo domenica, dopo la vittoria con l’Atalanta, ma il loro legame non si è mai interrotto. Il presidente della Fiorentina ha sempre difeso il suo allenatore, anche nei momenti più difficili, e continua a farlo pubblicamente. Presente a Viareggio per la finale della Coppa Carnevale, Commisso ha ribadito il suo sostegno a Palladino, sottolineando come la squadra abbia cambiato passo dopo il suo intervento diretto con i giocatori.

Nonostante sia tornato in Italia solo ora dopo sei mesi di assenza, il presidente ha mantenuto un contatto costante con lo staff tecnico, rafforzando un rapporto basato su fiducia e passione. Palladino ha saputo conquistarlo grazie all’empatia con il gruppo e alla sua capacità di trasmettere valori come amore e fiducia, utili anche per rilanciare giocatori come Moise Kean, di cui Commisso ha parlato con entusiasmo. Il patron viola ha vissuto con emozione il ritorno al Franchi e ha respinto le critiche sulla vittoria di misura, ribadendo la sua soddisfazione per il successo contro l’Atalanta.

Nel suo periodo in Italia, che durerà circa tre settimane, Commisso avrà incontri chiave con il Comune e la sindaca Sara Funaro per discutere del restyling dello stadio Franchi. Tuttavia, il vero focus resta sugli obiettivi stagionali della squadra: il presidente non nomina apertamente Champions o Europa League, ma sottolinea la volontà di migliorare rispetto alla scorsa stagione. La rotta è chiara e Palladino è confermato come l’allenatore giusto per guidare la Fiorentina nel futuro. Lo scrive il Corriere dello Sport.