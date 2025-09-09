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Funaro esalta Kean: "Un calciatore del genere è un orgoglio per Firenze e per la Fiorentina"

Contro il Napoli saremo tutti lì a tifare viola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 settembre 2025 22:24
Funaro esalta Kean: "Un calciatore del genere è un orgoglio per Firenze e per la Fiorentina" -
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Sara Funaro, sindaca di Firenze, ha parlato a margine dell'evento del Premio Nereo Rocco: "Questo è un premio importante, nel quale vengono riconosciute tante personalità dello sport e della nostra città. Kean è un orgoglio per la città e per la Fiorentina avere un giocatore del genere con noi. Contro il Napoli saremo tutti lì a tifare viola, con il cuore e con la testa”.

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