Funaro esalta Kean: "Un calciatore del genere è un orgoglio per Firenze e per la Fiorentina"

Contro il Napoli saremo tutti lì a tifare viola

Sara Funaro, sindaca di Firenze, ha parlato a margine dell'evento del Premio Nereo Rocco: "Questo è un premio importante, nel quale vengono riconosciute tante personalità dello sport e della nostra città. Kean è un orgoglio per la città e per la Fiorentina avere un giocatore del genere con noi. Contro il Napoli saremo tutti lì a tifare viola, con il cuore e con la testa”.