Funaro risponde: "Forniremo la documentazione necessaria alla Fiorentina. È un passo importante"

Noi continuiamo a lavorare tutti insieme nell’interesse della città, della Fiorentina e dei tifosi“

La sindaca di Firenze, Sara Funaro, ha risposto in merito alla notizia secondo la quale la Fiorentina ha inviato una lettera per richiedere dettagli sull'appalto relativo al secondo lotto dei lavori per lo stadio Franchi, confermando l'interesse della società viola nel progetto. Queste le sue parole:

“Ci è arrivata la lettera della Fiorentina che richiede la documentazione necessaria da parte nostra per avviare una collaborazione. Su questo è al lavoro la nostra direttrice Lucia Bartoli, per fornire tutte quelle che sono le informazioni e i documenti necessari. Questo è un passo importante nel percorso di confronto e dialogo che abbiamo avviato con la Fiorentina e con il presidente Rocco Commisso e con il direttore Alessandro Ferrari. Quando avremo altri elementi e aggiornamenti lo faremo sapere. Noi continuiamo a lavorare tutti insieme nell’interesse della città, della Fiorentina e dei tifosi“.

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